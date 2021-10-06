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سفير تونس في المملكة يوجه الشكر لخادم الحرمين (فيديو)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
وكالات
 
 عبّر سفير تونس لدى المملكة، عن شكر وامتنان بلاده لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد استجابته السريعة لنداء الرئيس قيس سعيد، وأمره بتسيير جسر جوي لإيصال المساعدات.

وقال في مقابلة مع قناة “الإخبارية”، اليوم الأربعاء، إنّ هذه المساعدات تتمثل في مليون جرعة من لقاح كورونا، وصل منها 600 ألف جرعة، فضلًا عن تجهيزات طبية ضخمة من مولدات الأكسجين والأسرة الطبية وملايين الكمامات.

وأضاف أنّ المساعدات شملت أيضًا أجهزة تنفس صناعي، وهو ما يمثّل أهمية كبيرة إذ احتاجت بلاده بشكل مُلّح إلى الأكسجين، مشيرًا إلى الدعم الإضافي من المملكة في هذا الصدد.

وأكّد أنّ مساعدات المملكة ساهمت بشكل مباشر في تعزيز القدرات اللوجستية للمستشفيات التونسية والكفاءات الطبية وشبه الطبية، التي استطاعت بفضل خبرتها وكفاءتها من تجاوز الأزمة.

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