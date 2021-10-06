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مصر تعرب عن تعازيها لتونس في ضحايا سقوط مروحية عسكرية

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 07:08 م
سامح شكري
سامح شكري
مارينا بشارة
أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا، اليوم الأربعاء، تعرب فيه مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية التونسية الشقيقة، حكومة وشعبًا، وللقوات المسلحة التونسية، ولذوي ضحايا المروحية العسكرية التي سقطت مساء أمس، بولاية قابس، ما أسفر عن وفاة 3 عسكريين من الأشقاء التونسيين الذين كانوا على متنها.

ودعت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - الله عزّ وجلّ أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته.

ويذكر أن وسائل إعلام رسمية في تونس قد أكدت، مساء أمس الثلاثاء، أن مروحية عسكرية سقطت في قابس جنوب شرق تونس، وذكرت إذاعة تطاوين الحكومية نقلا عن مصدر طبى، أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين.

وأضافت الإذاعة الرسمية، في منشور لها على موقع فيسبوك، أن الحادث وقع خلال تدريبات عسكرية في منطقة بن غيلوف بمعتمدية الحامة.

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سقوط مروحية عسكرية بتونس سامح شكري تعازي الخارجية

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