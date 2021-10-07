11 معلومة مهمة عن مشاركة مصر بمعرض "IFTM Top Resa" الدولي بفرنسا

شاركت وزارة البيئة بجناح يتضمن الترويج لمنتج جديد وهو السياحة البيئية من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية والممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بمعرض "IFTM Top Resa الدولي للسياحة والسفر المنعقد في فرنسا فى الفترة من ٥ إلى ٨ أكتوبر الحالي.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن مشاركة مصر بمعرض "IFTM Top Resa الدولي بفرنسا:

١-تهدف المشاركة في المعرض إلى دعم وتعزيز السياحة البيئية.





٢-الترويج للمحميات الطبيعية فى مصر كأحد أهم مواقع السياحة البيئية فى العالم بما تتمتع به من بيئات متنوعة.





٣- مشاركة الوزارة ضمن مبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" وحملة إيكو إيجيبت.





٤- تروج لممارسة أنشطة متنوعة مثل مشاهدة الطيور او الغطس أو التخييم.





٥- التعرف على الثقافات المختلفة للمجتمعات المحلية بالمحميات ومنتجاتهم اليدوية.





٦-ستقدم بمصر جناحها عرضا لما شهدته المحميات من برامج التطوير بمواقع المحميات.





٧- وستقدم السياحة الاستشفائية والعلاجية وأهم الانشطة السياحية الواعدة فى مصر.





٨-كذلك مناقشة الفرص المتاحة وسبل التعاون المشترك في مجال السياحة البيئية.





٩-عقد مقابلات مع الشركات السياحية ومنفذي الرحلات.





١٠-مناقشة سبل دمج رحلات للسياحة البيئية فى برامجهم السياحية.



