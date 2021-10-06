Advertisements

التعادل يحسم مباراة بيراميدز وطلائع الجيش الودية

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
محمد زويد
انتهت المباراة الودية التي جمعت بين فريقي بيراميدز وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جرى بينهما على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف قبل أن يسجل أحمد سمير هدف التقدم للطلائع في الشوط الثاني، ونجح دودو الجباس في تسجيل التعادل لبيراميدز خلال نفس الشوط.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم: 

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق

خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - هشام محمد - إسلام عيسى - إبراهيم حسن 

خط الهجوم: محمود وادي

وفي الشوط الثاني، دفع إيهاب جلال المدير الفني بالمهدي سليمان، وأحمد سامي وحسين السيد وناصر منسي وعبد الله مجدي ودودو الجباس.

ويستعد بيراميدز للسفر يوم ١٣ أكتوبر الجاري إلى تنزانيا لمواجهة نادي عزام يوم ١٦ من نفس الشهر في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يختتم بيراميدز معسكره الإعدادي الحالي بمواجهة ودية يوم السبت أمام أهلي بني غازي الليبي بملعب الدفاع الجوي.

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ يوم

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يضم لاعب دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

متابعة مباراة الزمالك ضد برشلونة مباشرة في كأس العالم للأندية (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ يوم

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

منذ حوالي 3 ساعات

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ حوالي 7 ساعات

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصريح مهم من "الصحه العالمية" بشأن متحور دلتا

منذ ساعتين و 37 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:59 م

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

05:03 م

تصريح مهم من "الصحه العالمية" بشأن متحور دلتا

04:49 م

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

06:32 م

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

05:28 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements