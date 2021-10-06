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تعرف على موعد مباراة الزمالك وبرشلونة فى "مونديال اليد" والقنوات الناقلة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 07:16 م
مباراة الزمالك وبرشلونة
مباراة الزمالك وبرشلونة
يواجه الزمالك "الكوماندوز"، اليوم الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر 2021، نظيره برشلونة الإسباني فى دور الثمانية بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" الذي تستضيفه المملكة السعودية.

الزمالك وبرشلونة

وتنطلق مباراة الزمالك وبرشلونة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، صالة الملك عبد الله الرياضية.
 
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة 
 
وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس عن نقل مباراة الزمالك وبرشلونة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، على الهواء مباشرة، إلى جانب عرض اللقاء على قناة الزمالك.
 
تشكيل الزمالك وبرشلونة

ويدخل الزمالك بقيادة الإسبانى أوليفر روى أمال، مباراته أمام برشلونة معولا على أصحاب الخبرات فى هذه المواجهة أمثال أحمد الأحمر و كريم هنداوى " كاتونجا" ويحيى الدرع . 

قائمة الزمالك أمام برشلونة
  
وتضم قائمة الزمالك كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ووسام نوار وخالد وليد، وهتلر.
 
الزمالك وبرشلونة وظهور علي زين

ويلعب المحترف المصري علي زين نجم منتخب مصر، فى صفوف برشلونة وتعد هذه المواجهة الأولى له أمام فريق من بلاده .

الزمالك وبرشلونة والفوز على الأهلي

يُذكر أن الزمالك نجح في التأهل إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى، في آخر ثواني اللقاء.

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