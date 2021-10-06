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"تيك توك" تكشف عن الهاشتاج الاكثر استخدامًا خلال سبتمبر

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

شهد شهر سبتمبر الماضي مشاركات عديدة من جمهور "تيك توك" جعلت المنصة مليئة بالمحتوي الشيق، وسيطرت بعض التحديات على مشاركات المتابعين بشكل جعلها الأكثر انتشارا على تيك توك، ولأن سبتمبر هو شهر  العودة إلى المدارس والجامعات فقد احتل هاشتاج  BackToSchoolCheck# وتحضيرات Lunchbox# معظم منشورات المشاركين، وكان هناك أيضًا مشاركات ضخمة على هاشتاج  SkinCareTips#  الذي شهد مشاركة حماسية من الذكور أيضاً.

ونظرًا للإقبال الشديد على شراء اللوازم المدرسية والجامعية من المتاجر والمكتبات، أظهر @ zv.xs  ذلك في الفيديو الخاص بهم، والذي يمكنك مشاهدته هنا. فيما قام بعض المستخدمين بمشاركة متابعيهم الأشياء التي يأخذونها عادةً مع في أول يوم لهم في الجامعة، مثلما فعل @1miox في هذا الفيديو  الذي تصدر الأكثر مشاهدة في تحدي BackToSchoolCheck# ، حيث حقق هذا التحدي في مصر وحدها أكثر من 14 مليون مشاهدة. 

أما الأمهات فقد كان لهن دور مهم أيضا في هذه التحديات، مثل@mamt_elfarafish   فقد شاركت وصفتها السرية بالسردين المملح مع متابعيها، وكذلك حرص صناع المحتوي المتخصصين في الأعمال اليدوية "DIY" مثل @miniz.crafts على مشاركة  وصفتهم  البيتي للفراخ النجتس،على تحدي Lunchbox# الذي حاز على مشاهدة أكثر من 122 مليون مصري.

أخيرًا، و بأكثر من 45 مليون مشاهدة في مصر وحدها، شهد تحدي SkinCareTips# مشاركة الذكور مثل فيديو @ shehata.jr بعنوان "الرجال يقومون بالعناية بالبشرة أيضًا". ومثلما كان متوقع، حصلت @hudabeauty على نصيب الأسد من المشاهدات على فيديو لشرح كيفية وضع طبقات منتجات العناية بالبشرة.
تيك توك تكشف عن الهاشتاج الاكثر استخدامًا خلال سبتمبر

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