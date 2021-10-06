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"فودافون مصر لتنمية المجتمع" توقع شراكة مع صندوق تحيا مصر لتطوير مدارس سيدي عبد الرحمن

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

 استكمالًا لمسيرتها في تحسين جودة الخدمات التعليمية، أعلنت مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع توقيع إتفاقية شراكة مع صندوق تحيا مصر، لدعم جهود الصندوق في تطوير وتحسين مستوى المعيشة في مدينة سيدي عبد الرحمن، وذلك إيمانًا من المؤسسة بأهمية توحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة بكافة أنحاء مصر، وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير نظام بيئي تعليمي ورقمي على أعلى مستوى لكافة الطلاب. 

وقع الاتفاقية كلاً من المهندس محمد حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع و السيد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، بحضور معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتـور /طــارق شـوقـي، معالي وزيرة الصحة والسكان الدكتــورة /هــالـة زايـد، معالي وزير الشباب والرياضة الدكتــور /أشــرف صبــحــي، معالي وزيرة التضامن الجتماعي الدكتورة /نيـفيـن القبـــاج، ومن جانب صندوق تحيا مصر السيد اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، ومن ڤودافون  حضر كلاً من المهندس محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لڤودافون  مصر، وأيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بڤودافون  مصر.

وبموجب إتفاقية الشراكة، ستتولى مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع تجهيز جميع مدارس مدينة سيدي عبد الرحمن تجهيزا كاملا يشمل الفصول والمعامل و إمداد المدرسة بأجهزة الكمبيوتر والإنترنت، وذلك لتحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى التعليم الرقمي، لما يحققه من تطور في العملية التعليمية من خلال تنمية المهارات الرقمية للطلاب وصقل خبرات المعلمين أيضًا.

ولن يقتصر دور مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع على التجهيزات اللوجستية وإنما سيشمل تدريب الطلاب والمعلمين من خلال منصة تعليمي التي تحتوي على مناهج ودورات رقمية تمنح شهادات معتمدة من داخل وخارج مصر، وتتعهد المؤسسة باستمرار دعم هذه المدارس لضمان مواكبتها لأحدث نظم ومناهج التعليم الرقمي.
من جانبه قال المهندس محمد حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، إن المؤسسة منذ إنشائها عام 2003 قامت بضخ استثمارات بأكثر من نصف مليار جنيه مصري لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المجالات استفاد منها أكثر من 10 مليون مواطن، وعلى رأسها التعليم، وتأتي هذة الشراكة كخطوة نسعى من خلالها لتوفير بيئة تعليمية رقمية على أعلى مستوى لطلاب مدينة سيدى عبد الرحمن، وذلك لخلق جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية والابتكار."

وصرح المهندس محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر :"نحن نفخر بهذة الشراكة التي تجمع ڤودافون  وصندوق تحيا مصر بإعتباره كياناً يبادر وينفذ مشروعات ومبادرات هدفها توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وهو هدف مشترك نعمل على تحقيقة في ڤودافون  من خلال مجموعة من الشراكات مع كبرى المؤسسات في القطاعي العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ونأمل أن تكون تلك الخطوة دفعة جديدة لتوجيه جهود القطاع الخاص لتطوير العملية التعليمية في جميع أنحاء مصر."


وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، السيد تامر عبد الفتاح، إن توقيع برتوكولات التعاون مع الثلاث وزارات يأتي تعزيزا لدور المشاركة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجاً، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، من خلال مشروعات ومبادرات ينفذها الصندوق وفق المشروع القومي لتطوير الريف المصري. وأضاف أن الشراكة مع الوزارات المعنية بتقديم وتطوير خدمات المواطنين وشركة ڤودافون  سيضمن التشغيل الأمثل للبنية التحتية والمنشآت الخدمية التي ينفذها الصندوق في إطار مشروعات التنمية المستدامة بمدينة سيدي عبد الرحمن.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدعم مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع جهود تطوير التعليم في مصر، إذ سبق أن أطلقت منصة تعليمي، وهي أول منصة تعليمية تفاعلية لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب في مصر بهدف مساندة الطلاب في عملية التعليم عن بعد، دعم أولياء الأمور في متابعة وإشراف العملية التعليمية لأبنائهم، إلى جانب تطوير مهارات المعلمين رقميا وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال التعليم والتدريب.

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