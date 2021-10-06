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بعد السولية.. الأهلي يقنع علي معلول بتجديد عقده

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 07:58 م
علي معلول
علي معلول
محمد الصو

  

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مساء أمس عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد توفيق أن اللاعب مدد عقده لمدة موسمين بخلاف الموسم المقبل، ليستمر داخل التتش 3 سنوات أخرى وحتى عام 2024.

 

 

"الأهلي يُقنع معلول بالتجديد"

 

 

وفي إطار سياسة القلعة الحمراء في الحفاظ على نجوم الفريق، توصل المارد الأحمر لاتفاق مبدئي مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، لتجديد عقده.

 

واتفق الأهلي مع النجم التونسي على تمديد عقده لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، على أن يتم إعلان تجديد العقد عقب نهاية التوقف الدولي.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، يوم 16 أكتوبر الجاري خارج الديار ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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