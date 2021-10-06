عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النرويجي إيرلينج ه الاند نجم بروسيا دورتموند الألماني حسم مستقبله من الرحيل عن ناديه الألماني في الموسم المقبل.





وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن هالاند البالغ من العمر 20 عامًا يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع بروسيا دورتموند يمنحه حق الرحيل في الصيف المقبل بعد مبلغ يبلغ قدره 75 مليون يورو.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يعتبر الهدف الرئيسي لريال مدريد الإسباني.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأقرب هو التعاقد مع مبابي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل بدون مقابل وهو ما يحفز ريال مدريد لتكريس أمواله لعقد صفقة أخرى ضخمة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن التعاقد مع هالاند يثير اهتمام ريال مدريد والذي يرى أنه تدعيم نموذجي لخط هجوم الملكي نظرًا لإمكاناته الفذة بالنظر لصغر سنه.





وعلى نفس الجانب، أفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير بأن هالاند اختار بالفعل الانتقال إلى ريال مدريد في الموسم المقبل على الرغم من رغبة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في التعاقد معه.



