ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان





اقترب مسئولو النادي المصري من حسم صفقة من العيار الثقيل من صفقة عمرو الحلواني لاعب نادي أسوان خلال قترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وعرض المصري على الحلواني مبلغ ٣ ملايين ونصف المليون، بينما سيحصل أسوان على ٥٠٠ ألف جنيه لتبقي في عقد اللاعب موسم واحد فقط مع الفريق.





وكان الحلواني يتقاضى مع ناديه ٢٠٠ ألف جنيه سنويا لمدة موسمين، ما يعني أن عقده مع المصري سيصبح أكثر من عشر أضعاف عقده مع زهرة الجنوب.





واقترب المصري من حسم الصفقة لصالحه متفوقا على الاتحاد السكندري الذي عرض على اللاعب ٨٠٠ ألف وكذلك نادي فيوتشر الذي عرض على اللاعب ٢ مليون ونصف المليون.





وقدم عمرو الحلواني موسما رائعا مع أسوان في دوري الموسم الماضي وسجل ٥ أهداف وصنع ١٠ أهداف في الدوري والكأس.



