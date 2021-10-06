العراق والإمارات توقّعان عقداً لإنشاء خمس محطات كهروشمسية

وقّعت العراق والإمارات في بغداد اليوم، عقدا لإنشاء خمس محطّات كهروشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية, بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير الطاقة والبنى التحتية الإماراتي سهيل المزروعي.





وينص العقد على إنشاء خمس محطات لتوليد الكهرباء بالاستفادة من الطاقة الشمسية بغية إنتاج 1000 ميغاواط كمرحلة أولى من أصل 2000 ميغاواط بمرحلتين اثنتين.