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العراق والإمارات توقّعان عقداً لإنشاء خمس محطات كهروشمسية
الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:24 م
واس
وقّعت العراق والإمارات في بغداد اليوم، عقدا لإنشاء خمس محطّات كهروشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية, بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير الطاقة والبنى التحتية الإماراتي سهيل المزروعي.
وينص العقد على إنشاء خمس محطات لتوليد الكهرباء بالاستفادة من الطاقة الشمسية بغية إنتاج 1000 ميغاواط كمرحلة أولى من أصل 2000 ميغاواط بمرحلتين اثنتين.
جرت اليوم الأربعاء، وبرعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi ، مراسم توقيع عقد تشييد خمس محطّات لتوليد الطاقة الكهربائية بالاستفادة من الطاقة الشمسية، بين وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار عن الجانب العراقي، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عن الجانب الإماراتي. pic.twitter.com/rPu7iKB0hM— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 6, 2021