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رئيس الوفد: القوات المسلحة حمت مصر من الفوضى والسقوط

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:26 م
المستشار بهاء الدين أبو شقة
المستشار بهاء الدين أبو شقة
دينا عبد الستار
أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بمشهد ثورة 30 يونيو وموقف القوات المسلحة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع في ذلك الوقت، حينما قال "لو معرفناش نحمي الشعب نروح نموت".

جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات معسكر شباب الوفد 2021 المُقام في مدينة العين السخنة، مساء اليوم الأربعاء، بحضور فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، وعدد من قيادات بيت الأمة من الهيئتين البرلمانيتين في مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا للحزب.

وأوضح "أبو شقة" أن هذه هي الروح الوطنية حيث حمت القوات المسلحة مصر من فوضى حقيقة كان مقدر لمصر أن نسقط فيها كما حدث في دول أخرى ولكن القوات المسلحة أنقذت مصر من هذا المصير، مضيفًا أنه بعد ثورة 30 كانت مصر أمام موجة شرسة من الإرهاب وخضنا حرب شرسة للقضاء على الإرهاب وحروب الجيل الرابع التي تعتمد على السوشيال ميديا والحرب الاقتصادية.

وتابع قائلًا: "ولكن بتلاحم الشعب وموقف القوات المسلحة نجحنا أن نتصدى للإرهاب ولكل هذه المؤامرات ثم كنا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع مشروع قومي لبناء مصر الجديدة تقوم على بناء الإنسان والمشروعات القومية العملاقة، وشاهدنا مبادرة حياة كريمة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والقضاء على العشوائيات".

وواصل: "الرئيس نجح أيضا في مشروع جمع البلازما ومبادرة 100 مليون صحة للحفاظ على صحة المصريين وغيرها من المبادرات التي تؤكد على أن الرئيس السيسي رئيس إنسان يهتم بالإنسان في المقام الأول".

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