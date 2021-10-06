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بحضور وزير التعليم العالي.. انطلاق الملتقى الأول للهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء غدا

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
هالة الشحات

أعلن الدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء التابعة - لرئاسة مجلس الوزراء، عن إنعقاد الملتقى الأول للهيئة  بالتعاون مع لجنة قطاع الطب بالمجلس الأعلى للجامعات يومى ٧ و ٨ أكتوبر ٢٠٢١ بمركز الإسكندرية للتدريب الطبى بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

 يُهدف الملتقى إلى مناقشة البرامج التدريبية للأطباء خلال فترة التدريب المقررة ببرنامج ( ٦+١ ) وبرنامج ( ٥+ ٢ ) والذى بدأ تطبيقه بكليات الطب فى مصر منذ ثلاث سنوات. 

وتستعرض  جلسات الملتقى تقييم البرامج الحالية وتقديم ومناقشة مقترحات  من كليات الطب بالجامعات وبالقوات المسلحة  للبرامج التدريبية التى يبدأ تطبيقها فى عام ٢٠٢٣  .

كما يُناقش الملتقى تفعيل الملف الإلكترونى للمتدربين من الأطباء بالإضافة إلى تقييم طرق الامتحانات المختلفة أثناء وفى نهاية مدة التدريب المُقررة.

يُعقد أثناء فعاليات الملتقى إجتماع لجنة قطاع الطب بالمجلس الأعلى للجامعات بحضور هيئة المكتب ولجنة التخطيط .

ويُشارك فى المؤتمر أعضاء لجنة القطاع من عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية و الأكاديمية الطبية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة ولفيف من خبراء التعليم الطبى بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء ومن المملكة المتحدة وأساتذة الجامعات المصرية  بالإضافة إلى مجموعة من شباب الأطباء والخريجين الجدد.

يعقد الملتقى بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة قطاع الطب بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور عادل عدوى أمين لجنة قطاع الطب بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور نقيب الأطباء بالإسكندرية.

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