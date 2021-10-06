خبير عسكري: "العالم بيقول المصريين سخروا الجن في حرب أكتوبر" (فيديو)

قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الإنسان المصري قادر على التفكير والتخطيط والترتيب والتجهيز وخلق المستحيل، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالحفاظ على أرضه وعرضه، وهذا ظهر في حرب السادس من أكتوبر.



وتابع "شهود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الشعب المصري استطاع أن يعيد أرضه المحتلة بكل قوى الدولة الشاملة سواء، من خلال العمل العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي او التحكيم القضائي.



ولفت إلى أن العالم يدرس ما حدث في حرب السادس من أكتوبر حتى الآن، معقبًا: " العالم بيدرس إزاي الجيش المصري استطاع أن ينتصر في حرب السادس من أكتوبر، إزاي قدر يقوم بـ12 موجة عبور واقتحام القناة من خلال قوارب كحيانة على حد تعبيره...العالم بيقول هو المصريين سخروا الجن والعفاريت في حرب أكتوبر".

