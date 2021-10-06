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في مباراة مثيرة.. الزمالك يسقط أمام برشلونة بكأس العالم للأندية لكرة اليد

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:28 م
الزمالك وبرشلونة
الزمالك وبرشلونة
الفجر الرياضي
خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك من نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 36-32 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على صالة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية السعودية في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية “السوبر جلوب” والتي تستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.

قدم الزمالك أداء جيد في الشوط الأول واستطاع الفريق أن يسيطر على مجريات اللقاء منذ الثواني الأولى، وتألق الرباعي حسن وليد وخالد وليد ويحيى الدرع وكريم هنداوي في الدقائق الأولى.

وافتتح الزمالك التسجيل عن طربق حسن وليد بعد تمريرة ذهبية من خالد وليد، ونجح كريم هنداوي في التصدي لفرصة هدف التعادل للفريق الإسباني قبل أن يعود حسن وليد ويحرز الهدف الثاني للفريق بعد تمريرة ساحرة من يحيى الدرع، أطلق حسن وليد قداح تصويبة صاروخية اخترقت دفاعات برشلونة، بينما واصل كريم هنداوي تألقه والدفاع عن مرمى الفريق، وبدأ برشلونة الدخول في اللقاء بداية من الدقيقة السابعة واستطاع الفريق الإسباني أن يحرز أول أهدافه في شباك الزمالك.

وتبادل الفريقان أحراز الأهداف ونجح سيف الدرع أن يضيف الهدف العاشر للزمالك من مهارة فردية ولا أروع وتصويبة صاروخية اخترقت دفاعات برشلونة وحارس المرمى، وفي الدقيقة 24 استطاع فريق برشلونة أن يتعادل مع الزمالك 14-14، وبعدها استطاع الفريق الإسباني أن يتقدم في النتيجة حاول الزمالك العودة في النتيجة من جديد ولكن تصدى دفاع برشلونة لهجمات الفريق لينتهي الشوط الأول بنتيجة 18-17 لصالح الفريق الإسباني.

وفي الشوط الثاني حاول الزمالك العودة في النتيجة من جديد، وتصدى حارس الفريق الكتالوني لفرصة هدف من أحمد الأحمر، واستغل أحمد مؤمن صفا النقص العددي لبرشلونة وأحرز الهدف الـ18 للفريق ليقلص النتيجة مع بطل أوروبا، وبعدها استغل برشلونة النقص العددي لفريق الزمالك واستطاع زيادة الفارق إلى هدفين.

وصادف لاعبو الزمالك في الشوط الثاني سوء حظ كبير بتصدي الكرة بالقائم والعارضة إلى جانب تألق حارس برشلونة، واستطاع برشلونة أن يزيد الفارق إلى 6 أهداف، وبعدها حاول الزمالك تقليص الفارق لتنتهي المباراة بنتيجة 36-32 لصالح برشلونة.

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