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تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:30 م
الأهلي
الأهلي
أشرف عبد الناصر
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، لمباراة الحرس الوطني القادمة بذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

شريف يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام بطل النيجر 

ومن المتوقع ان يبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بتشكيل يضم كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى 

خط الدفاع، أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول 

خط الوسط، السولية وديانج وأحمد عبدالقادر 

خط الهجوم، طاهر وكهربا ومحمد شريف 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والحرس الوطني يوم ١٦ أكتوبر الجاري بالنيجر في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.

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دوري أبطال إفريقيا بطل النيجر الأهلي

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