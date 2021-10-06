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نوير يعود لتدريبات المنتخب الألماني

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
وكالات

بات حارس مرمى وقائد المنتخب الألماني لكرة القدم مانويل نوير، مستعداً للمشاركة في المباراتين المقررتين أمام منتخبي رومانيا ومقدونيا الشمالية ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وشارك نوير (35 عاماً) ضمن جميع اللاعبين الـ23 في قائمة المنتخب الألماني، في تدريب اليوم الأربعاء، في هامبورغ، وذلك بعد أن غاب عن تدريب أمس.

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره الروماني بعد غد الجمعة، ثم يحل ضيفاً على منتخب مقدونيا الشمالية الإثنين المقبل.

ويمكن للمنتخب الألماني حسم بطاقة التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم، عبر الفوز بالمباراتين لكن ذلك يعتمد أيضاً على نتائج منتخب أرمينيا.

وجاءت مشاركة جميع لاعبي المنتخب في التدريبات لتمنح المدير الفني هانزي فليك العديد من الخيارات، خاصة في الهجوم، حيث يتوقع مشاركة الثلاثي تيمو فيرنر وليروي سان وسيرج غنابري ضمن التشكيل الأساسي بعد أن سجلوا ثمانية من 12 هدفاً للمنتخب خلال مبارياته الثلاث بالتصفيات في سبتمبر (أيلول) الماضي أمام ليختنشتاين وأرمينيا وأيسلندا.

كذلك قد يشهد الهجوم تواجد توماس مولر الذي غاب عن مباريات الشهر الماضي بسبب الإصابة، أو كاي هافيرتز أو ماركو رويس.

ويأتي هذا إلى جانب المواهب الشابة الواعدة أمثال جمال موسيالا (18 عاماً) وفلوريان فيرتز (18 عاماً) وكريم أديمي (19 عاماً)، والذين لعبوا جميعاً بالفعل تحت قيادة فليك.

وتحدث مولر عن "خيارات ممتازة" في الهجوم و"قرارات صعبة" سيكون على فليك اتخاذها.

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