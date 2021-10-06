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بطولة العالم لرفع الأثقال بجدة تشهد تحطيم أول الأرقام القياسية

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
وكالات
 
شهدت بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب تحت سن 17 سنة، المقامة حالياً بمحافظة جدة، تحطيم أول الأرقام القياسية العالمية، بتسجيل اللاعب الإندونيسي (ستاريو ادي) رقماً قياسياً عالمياً جديداً في رفع الخطف بمنافسات وزن 55 كجم لفئة الشباب؛ بوزن 111كجم، بعد أن كان مسجلاً باسم الفيتنامي دو دونق بـ110 كجم.
وتتواصل غداً منافسات البطولة في يومها الثالث بإقامة منافسات أربعة أوزان بدايةً من منافسات وزن 67 كجم للمجموعة الثانية للشباب عند الساعة الـ 10 صباحاً، فيما تقام منافسات سيدات وزن 49 كجم في الساعة 12 ظهراً وتشارك فيه الرباعة السعودية ذكرى خرمي، وعند الثالثة مساء تقام منافسات وزن 67 كجم للمجموعة الأولى، وتختتم منافسات اليوم الثالث بمنافسات السيدات لوزن 55كجم وذلك عند الساعة الـ 6 مساءً.

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