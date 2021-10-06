"حلمي" يختار 20 لاعبا لمواجهة سبورتنج بالاسكندرية





استقر "نبيل حلمي" المدير الفني لفريق صيد المحلة على اختيار "20" لاعب للسفر للاسكندرية لخوض ثاني اللقاءات امام سبورتنج السكندري في الثانية والنصف من عصر الخميس ضمن مواجهات الأسبوع الثاني لدوري القسم الثاني "المجموعة الثالثة" .





وضمت القائمة كلا من محمد ابراهيم الدسوقي ديدا وشريف فوزي ووليد شعبان ومحمود مصطفى وخالد اشرف ومحمود السعيد غنيم ومحمد السيد الدسوقي واحمد مصطفى وابراهيم ابو الريش ومحمد عادل جمعة وابراهيم عبدالوهاب ومحمد الدسوقي وسعيد مراد واسلام عبدالعظيم وماهر عثمان العشري وايهاب عبدالمقصود واحمد علاء وحسين حلمي ومحمد السقا ومحمد عبدالرحمن .



كان صيد المحلة قد استهل لقاءاته بدوري القسم الثاني بمواجهة الحمام واستطاع تحقيق التعادل بعدما كان متاخراً بهدف ، فيما خسر سبورتنج السكندري نقاط مواجهته امام المجد السكندري "0-2" اعتبارياً نتيجة خطآ اداري .