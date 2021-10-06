Advertisements

"حلمي" يختار 20 لاعبا لمواجهة سبورتنج بالاسكندرية

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
تامر السعدني


استقر "نبيل حلمي" المدير الفني لفريق صيد المحلة على اختيار "20" لاعب للسفر للاسكندرية لخوض ثاني اللقاءات امام سبورتنج السكندري في الثانية والنصف من عصر الخميس ضمن مواجهات الأسبوع الثاني لدوري القسم الثاني "المجموعة الثالثة" .


وضمت القائمة كلا من محمد ابراهيم الدسوقي ديدا وشريف فوزي ووليد شعبان ومحمود مصطفى وخالد اشرف ومحمود السعيد غنيم ومحمد السيد الدسوقي واحمد مصطفى وابراهيم ابو الريش ومحمد عادل جمعة وابراهيم عبدالوهاب ومحمد الدسوقي وسعيد مراد واسلام عبدالعظيم وماهر عثمان العشري وايهاب عبدالمقصود واحمد علاء وحسين حلمي ومحمد السقا ومحمد عبدالرحمن .

كان صيد المحلة قد استهل لقاءاته بدوري القسم الثاني بمواجهة الحمام واستطاع تحقيق التعادل بعدما كان متاخراً بهدف ، فيما خسر سبورتنج السكندري نقاط مواجهته امام المجد السكندري "0-2" اعتبارياً نتيجة خطآ اداري .

أخبار تهمك

في مباراة مثيرة.. الزمالك يسقط أمام برشلونة بكأس العالم للأندية لكرة اليد

منذ نصف ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ أقل من ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ يوم

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ 42 دقيقة

تصريح مهم من "الصحة العالمية" بشأن متحور دلتا

منذ حوالي 4 ساعات

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

ساحر الكالتشيو مطلوب في ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتأخر أمام برشلونة في الشوط الأول بكأس العالم للأندية لكرة اليد

منذ ساعة و 15 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

في مباراة مثيرة.. الزمالك يسقط أمام برشلونة بكأس العالم للأندية لكرة اليد

08:28 م

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

06:59 م

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

05:03 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements