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ناقد فني: مسلسل رأفت الهجان نجح في تجسيد ما حدث قبل وبعد حرب أكتوبر (فيديو)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الناقد الفني رامي المتولي، إن هناك بعض الأفلام قامت بإضافة بعض مشاهد أكتوبر بعد اكتمالها، وهذا أدى لوجود حاجز ما بين المشاهد والعمل الفني، أو عدم تأثره بهذا الحديث العظيم.

وتابع "المتولي"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك فجوة كبيرة ما بين الأعمال الفنية التي قدمت في الثمانينات عن حرب أكتوبر، وما بين الواقع الذي حدث في حرب أكتوبر.

وأشار إلى أن مسلسل "رأفت الهجان" مميز، لأنه تحدث عن بداية تكون الجمهورية المصرية وصولًا إلى ما بعد نصر أكتوبر، ولكن لا يمكن تصنيف هذا المسلسل على أنه عمل حربي، مضيفًا أن العبور في حرب السادس من أكتوبر كان أمرًا صعبًا للغاية، فالمشير الجمصي ذكر في مذكراته بأن مصر كانت تضرب بـ200 مدفع على الضفة الغربية من سيناء، خلاف الطيران، وفي الدقيقة الأولى تم ضرب ما يقرب من 10 آلاف دانة مدفع، وهذا الأمر كان هدفه التغطية من أجل عبور الضباط والعساكر والمعدات.

ولفت إلى أن السينما لها دور كبير في نشر الوعي بأهمية حرب أكتوبر بين الجيل الجديد، والفترة الأخيرة شهدت تجارب جيدة مثل فيلم "الممر"، أو البطولات الحديثة مثل مسلسل "الاختيار".

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