رئيس الوفد: نصر أكتوبر معجزة حقيقية سطرت بأحرف من نور في عقول المصريين

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وسائل الإعلام بتوعية الشباب والأجيال التي لم يعاصره روح 1973، ليأخذوا منها القدوة والموعظة الحسنة وكيف تكون التضحية عندما يتعلق الأمر بالوطن ويهون كل شيء من أجل الدفاع عن الوطن وهذه الرسالة الحقيقة التي تعلمناها ويجب أن تتعلمها الأجيال الحالية.



جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات معسكر شباب الوفد 2021 المُقام في مدينة العين السخنة، مساء اليوم الأربعاء، بحضور فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، وعدد من قيادات بيت الأمة من الهيئتين البرلمانيتين في مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا للحزب.



وأشار "أبو شقة"، إلى أن هذا الحفل بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيد الذي حفر في عقول ونفوس المصريين والعالم بحروف من النور هذا اليوم الذي أكد أن في مصر جيش قوي وطني على استعداد بالتضحية بالنفس وكل غالي من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن وشرف المواطن المصري.



وأضاف بهاء أبو شقة، أنه بعد ما سميت بنكسة 67 حرب تكسير عظام وأن خط بارليف لايقهر وكان يروج لهذه الفكرة ولكن ما حدث في 6 أكتوبر 73 كانت معجزة حقيقية بكل معاني الكلمة وهو عبور الجيش المصري خط بارليف لا يقهر وكان انتصارا أذهل العالم وغير حسابات عسكرية ومازالت حرب 1973 تدرس حتى اليوم.

