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ناقد فني: الجماعات المتطرفة شككت في نصر أكتوبر لضرب الوطنية (فيديو)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:37 م
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قال الناقد الفني رامي المتولي، إن الجيل الذي ولد في السبعينات والثمانيات تأثر بحرب أكتوبر بشكل كبير، خاصة مع استضافة التلفاز الكثير من الضباط الذين شاركوا في الحرب، متابعًا:"مع مرور الوقت ودخول الألفية الجديدة وانتشار الإنترنت، بدأ ينخفض وعي الجيل الجديد بحرب السادس من أكتوبر.


وتابع "المتولي"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن بعض الجماعات المتطرفة قامت بالترويج إلى حرب أكتوبر بان لم يكن نصر كبير، وخلافه في إطار زعزعة النشأ الجديد بجيشه، وضرب الوطنية، مضيفًا أن الافلام القديمة عن حرب اكتوبر اعدت بشكل سريع جدًا، وبعض مشاهد العبور معاد تمثيلها لاستخدامها في الأفلام التوثيقية.

وأشار إلى أن الأفلام القديمة تحتوي على بعض المشاهد الحقيقية، ولكنها ليست كثيرة، خاصة وأن توقيت الحرب كان سريًا، ومعظم المشاهد كانت تجسيدية للعبور، وأجريت من قبل بعض الجنود الذين شاركوا في الحرب.



الكلمات المفتاحية

الوطنية الجماعات المتطرفة احتفلات نصر اكتوبر

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