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الديهي: الرئيس السيسي يؤصل لمبدأ كسر الجمود والسباحة ضد التيار

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:41 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ34 بالتزامن مع الذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر 1973م.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" اليوم الأربعاء: "دعوته للقادة بأن يتحرروا من المفاهيم الجامدة حتى لو كانت أدبيات مستقرة، وتأكيده على كيف أن الدولة المصرية بحاجة إلى التغيير الحقيقي الذي يؤدي إلى تغيير طريقة التفكير والأداء".

وأضاف " الرئيس السيسي يستدعي هذا القرار ليؤصل طريقًا جديدًا وخارطة طريق جديدة تقوم على مبدأ تكسير وكسر الجمود والسباحة ضد التيار وهو ما حدث في قراره المتعلق بالدعم وتحرير سعر الصرف لأنه مؤمن أن المصارحة والمكاشفة وإظهار الحقائق حتى لو كانت مزعجة أفضل من محاولة إرضاء الناس".

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