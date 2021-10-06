Advertisements

بسمة وهبة: المقاتل المصري قلب موازين العسكرية وحقق نصرًا غاليًا (فيديو)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:42 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
فايزة عبد السلام
احتفلت الإعلامية بسمة وهبة، ذكرى نصر أكتوبر الذي يحل اليوم، بقيام احتفالات كبيرة تقيمها القوات المسلحة من خلال ندوة تثقيفية شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليؤكد على دور القوات المسلحة في إدارة البلاد وما أحدثه من نصر عظيم مازال يدرس في كتب التاريخ.

وقالت "وهبة"، خلال برنامجها "90 دقيقة" الذي يُبث عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إن المقاتل المصري ظهرت قوته وعظمته خلال حرب أكتوبر العظيمة، والتي قلبت موازين القوة العسكرية في المنطقة، بتحقيقه نصرًا غاليًا وعزيزًا على المصريين، خاصة وأن هذا النصر أنهى أسطورة أن الكيان الصهيوني لا يُقهر.

وفي السياق ذاته، أشادت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، بالدور الذي قام الرئيس الراحل أنور السادات به خلال الحرب ليعيش المصريين في سلام وأمان، مازال ينعمون به حتى الآن.

الكلمات المفتاحية

حرب اكتوبر بسمة وهبة انتصارات اكتوبر اخبار مصر 6 اكتوبر

أخبار تهمك

في مباراة مثيرة.. الزمالك يسقط أمام برشلونة بكأس العالم للأندية لكرة اليد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يتأخر أمام برشلونة في الشوط الأول بكأس العالم للأندية لكرة اليد

منذ ساعة و 13 دقيقة

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ 40 دقيقة

ساحر الكالتشيو مطلوب في ريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مهم من "الصحة العالمية" بشأن متحور دلتا

منذ حوالي 4 ساعات

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ أقل من ساعة

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بين الذكرى والفخر.. كيف احتفل "رواد تويتر" بنصر أكتوبر؟

أبطال أكتوبر في قنا يروون مشاهد النصر العظيم خلال احتفالات الذكرى 46 (صور)

"أكتوبر حكاية نصر" ندوة بجامعة حلوان يرويها اللواء ناجي شهود

كمال عامر: السيسي يُعيد بناء مصر من جديد بمحبة وإرادة (فيديو)

إعلامي: حرب أكتوبر أنهت على أسطورة إسرائيل وكشفتها أمام العالم (فيديو)

تخريج الدفعة 158 من معهد ضباط الصف المعلمين (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

في مباراة مثيرة.. الزمالك يسقط أمام برشلونة بكأس العالم للأندية لكرة اليد

08:28 م

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

06:59 م

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

05:03 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements