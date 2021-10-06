بسمة وهبة: المقاتل المصري قلب موازين العسكرية وحقق نصرًا غاليًا (فيديو)

احتفلت الإعلامية بسمة وهبة، ذكرى نصر أكتوبر الذي يحل اليوم، بقيام احتفالات كبيرة تقيمها القوات المسلحة من خلال ندوة تثقيفية شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليؤكد على دور القوات المسلحة في إدارة البلاد وما أحدثه من نصر عظيم مازال يدرس في كتب التاريخ.



وقالت "وهبة"، خلال برنامجها "90 دقيقة" الذي يُبث عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إن المقاتل المصري ظهرت قوته وعظمته خلال حرب أكتوبر العظيمة، والتي قلبت موازين القوة العسكرية في المنطقة، بتحقيقه نصرًا غاليًا وعزيزًا على المصريين، خاصة وأن هذا النصر أنهى أسطورة أن الكيان الصهيوني لا يُقهر.



وفي السياق ذاته، أشادت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، بالدور الذي قام الرئيس الراحل أنور السادات به خلال الحرب ليعيش المصريين في سلام وأمان، مازال ينعمون به حتى الآن.

