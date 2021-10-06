مشاهدة مباراة إيطاليا وإسبانيا بث مباشر اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تتجه الأنظار إلى ملعب سان سيرو الشهير لمتابعة مباراة إيطاليا وإسبانيا اليوم التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية في لقاء سيكون بمثابة وجبة كروية دسمة وسهرة ممتعة لكل عشاق كرة التيكي تاكا لدى الماتادور أو كرة الآزروي التي تطورت بشكل رهيب مع المدرب روبيرتو مانشيني حتى توج بلقب كأس الأمم الأوروبية الأخيرة يورو 2020 على حساب المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية بركلات المعاناة الترجيحية.





مباراة إيطاليا وإسبانيا اليوم





تصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الأولى في التصنيف الأول على حساب هولندا وبولندا وبالتالي صعد للدور قبل النهائي مع المدرب روبيرتو مانشيني الذي حول الفريق من الكرة الدفاعية إلى الهجومية من أجل تحقيق الفوز رغم أنه في موقعة هذه الليلة لأنه يواجه لويس إنريكي مدرب إسبانيا وصاحب الفلسفة الهجومية الواضحة.





تشكيل مباراة إيطاليا وإسبانيا





يفتقد المنتخب الإيطالي ضد الإسباني تشيرو إيموبيلي مهاجم الفريق ونادي لاتسيو الذي تعرض للإصابة لذلك سيعول مانشيني على عدد كبير من النجوم الذي باتوا يشكلون الهيكل الأساسي له مع ماركو فيراتي ودوناروما ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي وفيدريكو كييزا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي بجانب لورينزو إنسيني.





أما لويس إنريكي مدرب إسبانيا ضد إيطاليا فيفتقد لنجمه الشاب بيدري الذي كان المحرك الأساسي لوسط الملعب لكنه سيحاول الضغط المبكر على الفريق الإيطالي من خلال كيران توريس نجم مانشستر سيتي وأولمو.

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا والقنوات الناقلة





موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا





تبدأ هذه الموقعة في الساعة التاسعة إلا ربع مساء حسب توقيت القاهرة ما يعادل الساعة العاشرة إلا ربع مساء حسب توقيت مكة المكرمة ويتم نقلها من خلال قناة بي إن سبورتس الخاصة ببطولة دوري الأمم الأوروبية.



