Advertisements

5 شركات عالمية تتنافس لشراء حصة في شبكة خطوط أنابيب غاز أرامكو

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر

قالت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج”، إن 5 شركات قدمت عطاءات الجولة الأولى لشراء حصة محتملة بمليارات الدولارات في شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في شركة أرامكو السعودية.

وضمت قائمة الشركات “أبولو جلوبال مانجمنت” وشركة بروكفيلد لإدارة الأصول و”بلاك روك” و”آي إي جي جلوبال إنرجي بارتنرز” و”جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز”، حيث قدمت عروضاً غير ملزمة أواخر الأسبوع الماضي بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر يتعلق بالخصوصية.

وذكرت المصادر أن أرامكو تسعى للحصول على أكثر من 15 مليار دولار لحصة خط أنابيب الغاز في واحدة من أكبر عمليات الشركة.

وستقوم أرامكو بإبلاغ مقدمي العروض عما إذا كانوا قد وصلوا إلى الجولة المقبلة من العطاءات في الأيام المقبلة، وفقًا لما ذكره المصادر.

وقالت المصادر إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية ولا يزال بإمكان أرامكو أن تقرر الاحتفاظ بالأصل، وإن منافسين آخرين جدد قد يقدمون عروضهم، مع احتمال انضمام بعض مقدمي العروض إليهم بالنظر إلى حجم الأصول الكبيرة.

ورفض ممثلو أرامكو ، وبلاك روك ، وبروكفيلد ، وإي آي جي ، وجي آي بي التعليق، في حين لم يعلق المتحدث باسم أبولو على الفور.

تخطط أكبر شركة نفط في العالم لجمع عشرات المليارات من الدولارات عن طريق بيع المزيد من الحصص في أعمالها حيث تسعى للحفاظ على توزيعات أرباح سنوية تبلغ 75 مليار دولار. وافقت مجموعة من المستثمرين بقيادة EIG Global على استثمار 12.4 مليار دولار في خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو في يونيو، في واحدة من أكبر معاملات البنية التحتية هذا العام.

قد تتم هيكلة صفقة تتعلق بخط أنابيب الغاز بطريقة مماثلة لصفقة خط أنابيب النفط، حيث اشترى المستثمرون حصة أقلية في شركة تابعة جديدة لأرامكو مع حقوق تأجير الأصول، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

نظام الغاز الرئيسي في أرامكو عبارة عن شبكة من خطوط الأنابيب التي تربط إنتاجها بمواقع المعالجة في جميع أنحاء المملكة. تبلغ قدرة البنية التحتية حوالي 9.6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا ، وفقًا لتقرير أرامكو السنوي.

أخبار تهمك

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ساحر الكالتشيو مطلوب في ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ 42 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ يوم

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

في مباراة مثيرة.. الزمالك يسقط أمام برشلونة بكأس العالم للأندية لكرة اليد

منذ نصف ساعة

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يتأخر أمام برشلونة في الشوط الأول بكأس العالم للأندية لكرة اليد

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصريح مهم من "الصحة العالمية" بشأن متحور دلتا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

في مباراة مثيرة.. الزمالك يسقط أمام برشلونة بكأس العالم للأندية لكرة اليد

08:28 م

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

06:59 م

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

05:03 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements