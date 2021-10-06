5 شركات عالمية تتنافس لشراء حصة في شبكة خطوط أنابيب غاز أرامكو





قالت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج”، إن 5 شركات قدمت عطاءات الجولة الأولى لشراء حصة محتملة بمليارات الدولارات في شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في شركة أرامكو السعودية.





وضمت قائمة الشركات “أبولو جلوبال مانجمنت” وشركة بروكفيلد لإدارة الأصول و”بلاك روك” و”آي إي جي جلوبال إنرجي بارتنرز” و”جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز”، حيث قدمت عروضاً غير ملزمة أواخر الأسبوع الماضي بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر يتعلق بالخصوصية.





وذكرت المصادر أن أرامكو تسعى للحصول على أكثر من 15 مليار دولار لحصة خط أنابيب الغاز في واحدة من أكبر عمليات الشركة.





وستقوم أرامكو بإبلاغ مقدمي العروض عما إذا كانوا قد وصلوا إلى الجولة المقبلة من العطاءات في الأيام المقبلة، وفقًا لما ذكره المصادر.





وقالت المصادر إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية ولا يزال بإمكان أرامكو أن تقرر الاحتفاظ بالأصل، وإن منافسين آخرين جدد قد يقدمون عروضهم، مع احتمال انضمام بعض مقدمي العروض إليهم بالنظر إلى حجم الأصول الكبيرة.





ورفض ممثلو أرامكو ، وبلاك روك ، وبروكفيلد ، وإي آي جي ، وجي آي بي التعليق، في حين لم يعلق المتحدث باسم أبولو على الفور.





تخطط أكبر شركة نفط في العالم لجمع عشرات المليارات من الدولارات عن طريق بيع المزيد من الحصص في أعمالها حيث تسعى للحفاظ على توزيعات أرباح سنوية تبلغ 75 مليار دولار. وافقت مجموعة من المستثمرين بقيادة EIG Global على استثمار 12.4 مليار دولار في خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو في يونيو، في واحدة من أكبر معاملات البنية التحتية هذا العام.





قد تتم هيكلة صفقة تتعلق بخط أنابيب الغاز بطريقة مماثلة لصفقة خط أنابيب النفط، حيث اشترى المستثمرون حصة أقلية في شركة تابعة جديدة لأرامكو مع حقوق تأجير الأصول، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.





نظام الغاز الرئيسي في أرامكو عبارة عن شبكة من خطوط الأنابيب التي تربط إنتاجها بمواقع المعالجة في جميع أنحاء المملكة. تبلغ قدرة البنية التحتية حوالي 9.6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا ، وفقًا لتقرير أرامكو السنوي.