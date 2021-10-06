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البابا تواضروس يدعو الشباب للتعرف على إنجازات القوات المسلحة في حرب أكتوبر

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:19 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
ماريان ناجى

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، داعيًا الشباب وصغار السن ممن لم يعاصروا انتصار أكتوبر ١٩٧٣ إلى أن يقرأوا عن هذا الإنجاز وما صنعته القوات المسلحة.

جاء ذلك قبل بدء عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة.

وقال قداسة البابا أن انتصارات أكتوبر أعطت الفخر والاعتزاز لمصر وأنها تعد صفحة مجيدة من تاريخ مصر والقوات المسلحة، بعد سنوات من الانكسار.

وأشار قداسته إلى أن حرب أكتوبر جرت وفق خطة علمية عسكرية كانت بداية للحصول على الأرض، وأن هامة مصر ارتفعت أمام كل العالم.

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الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر البابا تواضروس

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