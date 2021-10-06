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رئيس جامعة المنصورة في زيارة تفقدية لمركز إبداع مصر الرقمي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:21 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك

قام الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بزيارة تفقدية لمركز إبداع مصر الرقمي بجامعة المنصورة والتابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

استقبله خلال الزيارة الدكتور هبة صالح معهد تكنولوجيا المعلومات، الدكتور شريف كشك مدير مركز إبداع مصر الرقمي بجامعة المنصورة

حيث تفقد المعامل المتخصصة الموجودة في المركز والامكانيات التكنولوجية لتدريب شباب الجامعة
وقام خلال الزيارة بتكريم اوائل طلاب برنامج التدريب الصيفى المكثف.

و أشاد بالمنح العلمية التي يقدمها المركز لتدريب طلاب الجامعات والخريجين على مجموعة كبيرة من المهارات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الدكتور هبة صالح خلال الزيارة بأنه تم إنشاء هذا المركز بناءا على برتوكول التعاون والموقع بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة المنصورة لدعم التحول الرقمي وتأهيل شباب الجامعة لسوق العمل والحصول على فرص عمل أفضل.

وأشار الدكتور شريف كشك مدير المركز الي ان المركز مكون من مبنى وحديقة على مساحة 5000 متر مربع داخل الحرم الجامعي وهو عبارة عن طابقين ويحتوي على عدد 9 معامل دراسية مجهزة بأحدث وسائل التعليم و3 قاعات محاضرات ومركز للإبداع والمركز متصل بالإنترنت بخط فائق السرعة ومغطى بشبكة إنترنت لاسلكية كما يحتوي المركز على معامل للنظم المدمجة وإنترنت الأشياء.

ومن الجدير بالذكر أن المركز يقدم خدمات لثلاثة هيئات تابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي معهد تكنولوجيا المعلومات، المعهد القومي للإتصالات ومركز الإبداع ودعم ريادة الأعمال ويقدم المركز خدمات التدريب على مجموعة كبيرة من المهارات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال منح طلاب الجامعات والخريجين.


الكلمات المفتاحية

مركز ابداع مصر الرقمي رئيس جامعة المنصورة

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