اللواء سمير فرج مطلوب على جوجل عقب تصريحات السيسي

تصدر اللواء سمير فرج اليوم الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





اللواء سمير فرج





وبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اللواء سمير فرج عقب حديث السيد الرئيس عنه، حيث أكد أنه كان قائداً لكتيبته في الجيش المصري منذ 40 عاما.





اللواء سمير فرج قائداً لكتيبة الرئيس





وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية الأسبق، والذي تصر مؤشرات البحث على جوجل تزامنا مع احتفالات اكتوبر، كان قائدا لكتيبته في الجيش منذ نحو 40 عاما.





من هو اللواء سمير فرج؟





وأشار السيسي على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في ذكرى حرب أكتوبر، إلى ان اللواء سمير فرج كان قائداً لكتيبته مضيفاً: "عمره ما ذكره ده، وده أمر مش هقول هقدره، عشان أنا رافضه، لكن أنا بقدره".





اللواء سمير فرج وقيادة الكتيبة





وفاجأ الرئيس الحضور بقوله إنه كان ملازما أولا وقالوا المقدم سمير فرج سيتولى قيادة الكتيبة، وكان يتمتع بسمعة وقدرة علمية كبيرة ويعرفها الجميع، وكان عائداً من بريطانيا.





اللواء سمير فرج وشارون





وأضاف: "لما روحت بريطانيا، كان أشهر حاجة المناظرة اللي تمت بين شارون واللواء سمير فرج طب أنا اتعلمت إيه منه، اتعلمت منه حل المشاكل، خدني ظابط استطلاع، وفوجئت إن كل المشاكل بيلاقي طريقة لحلها بهدوء ويسر وفكر، وكان ليا حظ إني خدمت معاه، كقائد للفرقة 33، فأنا بوجه ليه كل التحية والتقدير".





اللواء سمير فرج وخوفه من الادعاءات





وقال اللواء سمير فرج إنه لم يقم بذكر ذلك خوفا من أن يظنه البعض متملقا، موضحاً: "كنت ملازم أول عبدالفتاح سعيد السيسي، ويوم ما سبت الكتيبة، كتبت التقرير السري، وعملت التقرير، وكان الملازم أول الوحيد اللي خد تقدير امتياز كنت حضرتك.





اللواء سمير فرج يعطي السيسي امتيازا





وأضاف اللواء سمير فرج في رده على السيسي: "لما كتبت الامتياز، كتبت في تقرير ليه الامتياز، كنا بنلف في عربية جيب وحصلت عاصفة رملية، وبلغنا قيادة اللواء وبعتوا بلدوزر، والكتيبة كان فيها مواقع مناعية، وقلت النهار له عينين، والملازم عبدالفتاح السيسي، قالي المدنيين لازم يعدوا الصبح".





موقف صنعه السيسي ولفت انتباه اللواء سمير فرج





وتابع: "نزل الملازم عبدالفتاح يفتح الطريق، وقالي أنا حافظ الطريق يا فندم، وكلم الشئون الإدارية يجهزوا الفطار، وغير الفطار من جبنة بيضة إلى عدس عشان الشتاء، وطلب توزيع جبنة مثلثات بدل الجبنة اللي في صفايح عشان أسهل، وتاني يوم قالي تمام في كل شيئ، الظابط اللي ياخد كل القرارات دي، يبقى صاحب قرار، الكلام ده من 40 سنة وإديتك امتياز، ومكنتش عارف إنك هتكون رئيس جمهورية، القرار شفته لما بتخلص مصر من الإخوان".



