Advertisements

اللواء سمير فرج مطلوب على جوجل عقب تصريحات السيسي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:21 م
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
تصدر اللواء سمير فرج اليوم الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اللواء سمير فرج

وبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اللواء سمير فرج عقب حديث السيد الرئيس عنه، حيث أكد أنه كان قائداً لكتيبته في الجيش المصري منذ 40 عاما.

اللواء سمير فرج قائداً لكتيبة الرئيس

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية الأسبق، والذي تصر مؤشرات البحث على جوجل تزامنا مع احتفالات اكتوبر، كان قائدا لكتيبته في الجيش منذ نحو 40 عاما.

من هو اللواء سمير فرج؟

وأشار السيسي على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في ذكرى حرب أكتوبر، إلى ان اللواء سمير فرج كان قائداً لكتيبته مضيفاً: "عمره ما ذكره ده، وده أمر مش هقول هقدره، عشان أنا رافضه، لكن أنا بقدره".

اللواء سمير فرج وقيادة الكتيبة

وفاجأ الرئيس الحضور بقوله إنه كان ملازما أولا وقالوا المقدم سمير فرج سيتولى قيادة الكتيبة، وكان يتمتع بسمعة وقدرة علمية كبيرة ويعرفها الجميع، وكان عائداً من بريطانيا.

اللواء سمير فرج وشارون

وأضاف: "لما روحت بريطانيا، كان أشهر حاجة المناظرة اللي تمت بين شارون واللواء سمير فرج  طب أنا اتعلمت إيه منه، اتعلمت منه حل المشاكل، خدني ظابط استطلاع، وفوجئت إن كل المشاكل بيلاقي طريقة لحلها بهدوء ويسر وفكر، وكان ليا حظ إني خدمت معاه، كقائد للفرقة 33، فأنا بوجه ليه كل التحية والتقدير".

اللواء سمير فرج وخوفه من الادعاءات

وقال اللواء سمير فرج إنه لم يقم بذكر ذلك خوفا من أن يظنه البعض متملقا، موضحاً: "كنت ملازم أول عبدالفتاح سعيد السيسي، ويوم ما سبت الكتيبة، كتبت التقرير السري، وعملت التقرير، وكان الملازم أول الوحيد اللي خد تقدير امتياز كنت حضرتك.

اللواء سمير فرج يعطي السيسي امتيازا

وأضاف اللواء سمير فرج في رده على السيسي: "لما كتبت الامتياز، كتبت في تقرير ليه الامتياز، كنا بنلف في عربية جيب وحصلت عاصفة رملية، وبلغنا قيادة اللواء وبعتوا بلدوزر، والكتيبة كان فيها مواقع مناعية، وقلت النهار له عينين، والملازم عبدالفتاح السيسي، قالي المدنيين لازم يعدوا الصبح".

موقف صنعه السيسي ولفت انتباه اللواء سمير فرج 

وتابع: "نزل الملازم عبدالفتاح يفتح الطريق، وقالي أنا حافظ الطريق يا فندم، وكلم الشئون الإدارية يجهزوا الفطار، وغير الفطار من جبنة بيضة إلى عدس عشان الشتاء، وطلب توزيع جبنة مثلثات بدل الجبنة اللي في صفايح عشان أسهل، وتاني يوم قالي تمام في كل شيئ، الظابط اللي ياخد كل القرارات دي، يبقى صاحب قرار، الكلام ده من 40 سنة وإديتك امتياز، ومكنتش عارف إنك هتكون رئيس جمهورية، القرار شفته لما بتخلص مصر من الإخوان".

الكلمات المفتاحية

من هو اللواء سمير فرج؟ من هو اللواء سمير فرج سمير فرج اللواء سمير فرج قائد كتيبة الرئيس اللواء سمير فرج

أخبار تهمك

تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)

منذ 42 دقيقة

جماهير ميلان تفتح النار على دوناروما في قمة إسبانيا وإيطاليا

منذ ساعة

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

ساحر الكالتشيو مطلوب في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ يوم

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

لافتة رائعة من نجم مانشستر سيتي

منذ نصف ساعة

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

عرض أسهم من مانشستر يونايتد للبيع

منذ ساعة و نصف

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

تصريح مهم من "الصحة العالمية" بشأن متحور دلتا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

سمير فرج: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية منحت مصر حقها الكامل في غاز المتوسط (فيديو)

اللواء سمير فرج: هذا ما قاله "شارون" لمبارك عن المشير طنطاوي

اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي رفض إطلاق ذخيرة حية في يناير 2011 (فيديو)

حوار مثير.. السيسي لـ قائد كتيبته: محظوظ إني خدمت مع سيادتك

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

كان قائدًا لكتيبة "السيسي".. من هو اللواء سمير فرج؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

10:00 م

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

عرض أسهم من مانشستر يونايتد للبيع

09:01 م

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements