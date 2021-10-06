جماهير ميلان تفتح النار على دوناروما في قمة إسبانيا وإيطاليا

تعرض حارس مرمى ميلان السابق جيانلويجي دوناروما، لصيحات استهجان من جماهير ناديه السابق خلال عودته لإستاد سان سيرو لخوض مباراة مع إيطاليا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام إسبانيا اليوم الأربعاء، وذلك إثر انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وانضم دوناروما إلى النادي الفرنسي في يوليو (تموز) الماضي بعد 6 مواسم في ميلان، ولم تغفر بعض الجماهير للحارس الشاب البالغ عمره 22 عاماً رحيله عن النادي.

وساهم الحارس في احتلال ميلان المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2013-2014، وأيضاً لعب دوراً حاسماً في فوز إيطاليا ببطولة أوروبا 2020 يوليو (تموز) الماضي، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وذكرت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت أمس الثلاثاء، أن بعض الجماهير رفعت لافتة خارج الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الإيطالي مكتوباً عليها: "دوناروما.. لن يتم الترحيب بك مرة أخرى في ميلانو".

ويلتقي بطل أوروبا مع إسبانيا في ميلانو قبل مواجهة بلجيكا وفرنسا في تورينو في المباراة الأخرى بقبل النهائي غداً الخميس.

ويلتقي الفائز من كل مباراة في النهائي يوم الأحد المقبل.

وفازت إيطاليا على إسبانيا بركلات الترجيح في قبل نهائي بطولة أوروبا 2020.