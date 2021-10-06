قبل مواجهة ليبيا.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022





يطمح المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الأول في تحقيق أول فوز رسمي له مع الفراعنة أمام منتخب ليبيا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.





ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم





و حقق المنتخب المصري الفوز في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم أمام منتخب أنجولا بهدف محمد مجدي أفشة، قبل أن يتعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام منتخب الجابون.





و على الجانب الآخر حقق المنتخب الليبي الفوز في الجولتين الأولى و الثانية على الجابون و أنجولا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.





ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب مصر ضد ليبيا ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر مساء الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالاسكندرية.





و يستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه فيما يلي جدول ترتيب المجموعة السادسة التي تضم منتخب مصر و ليبيا و أنجولا و الجابون.





1- ليبيا 6 نقاط





2- مصر 4 نقاط





3- الجابون 1 نقطة



