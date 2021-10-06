Advertisements

إبراهيم حجازي: لولا هزيمة 67 لما تحركنا في حرب أكتوبر 1973

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:38 م
إبراهيم حجازي
إبراهيم حجازي
شيماء حسن
أكد الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه لولا هزيمة 5 يونيو 1967 لما تحرك الجيش المصري وانتصر في حرب أكتوبر 1973م.

وقال "حجازي" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" اليوم الأربعاء: "لولا هزيمة يونيو مكناش اتحركنا هذا التحرك في حرب أكتوبر، وما حدث في 5 يونيو فجرت أعظم صحوة في مصر".

وأضاف "الشعب المصري شعب عبقري لحد الآن لم يكتشف ولن يكتشف سر هذه العبقرية، وقبل حرب الاستنزاف قامت بـ8 عمليات أثبتت للعدو الإسرائيلي أن لحمنا مر وهذه كانت البداية".

وكان حضر الرئيس السيسي، صباح اليوم الندوة التثقيفية "العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة بمرور 48 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلي الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن.

ويعد نصر أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، فقد أعاد أبناء مصر أمام أعين الجميع تشكيل خريطة القوى فى العالم، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى فى التاريخ.

الكلمات المفتاحية

حرب اكتوبر العبور الى المستقبل اكتوبر 73 اخبار مصر إبراهيم حجازي

أخبار تهمك

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 3 ساعات

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

عرض أسهم من مانشستر يونايتد للبيع

منذ ساعة و 28 دقيقة

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

لافتة رائعة من نجم مانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ يوم

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير ميلان تفتح النار على دوناروما في قمة إسبانيا وإيطاليا

منذ ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ساحر الكالتشيو مطلوب في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)

منذ 40 دقيقة

تصريح مهم من "الصحة العالمية" بشأن متحور دلتا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ذكرى النصر.. وزارة الدفاع تنشر مشاهد نادرة من حرب أكتوبر (فيديو)

عاجل.. السيسي يحضر الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل"

السيسي يصل مقر انعقاد الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل"

بث مباشر.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل"

السيسي يقدم التحية لأحد أبطال نصر أكتوبر المجيد

سمير فرج: اكتوبر أغلى ذكرى نصر حققه الجيش المصري في العصر الحديث

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

10:00 م

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

عرض أسهم من مانشستر يونايتد للبيع

09:01 م

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements