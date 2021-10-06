إبراهيم حجازي: لولا هزيمة 67 لما تحركنا في حرب أكتوبر 1973

أكد الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه لولا هزيمة 5 يونيو 1967 لما تحرك الجيش المصري وانتصر في حرب أكتوبر 1973م.



وقال "حجازي" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" اليوم الأربعاء: "لولا هزيمة يونيو مكناش اتحركنا هذا التحرك في حرب أكتوبر، وما حدث في 5 يونيو فجرت أعظم صحوة في مصر".



وأضاف "الشعب المصري شعب عبقري لحد الآن لم يكتشف ولن يكتشف سر هذه العبقرية، وقبل حرب الاستنزاف قامت بـ8 عمليات أثبتت للعدو الإسرائيلي أن لحمنا مر وهذه كانت البداية".



وكان حضر الرئيس السيسي، صباح اليوم الندوة التثقيفية "العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد.



وتحتفل مصر والقوات المسلحة بمرور 48 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلي الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن.



ويعد نصر أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، فقد أعاد أبناء مصر أمام أعين الجميع تشكيل خريطة القوى فى العالم، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى فى التاريخ.