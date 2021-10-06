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الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 10:00 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو

 

تصاعدت أزمة النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع مجلس إدارة القلعة الحمراء، خلال الساعات الأخيرة.

 

 

"أجايي يشكو الأهلي في فيفا"

 

 

وتوجه اللاعب بشكوى رسمية ضد المارد الأحمر، من أجل الحصول على كافة مستحقاته، حيث يرغب الأهلي، في منحه جزء من عقده ورحيله مجانًا.

 

وكلف محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على الكرة، أمير توفيق مدير التعاقدات، بعقد جلسة مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل حسم موقفه بشكل سريع ورحيله.

 

"الأهلي يحاول مجددًا من أجل فسخ عقد أجايي"

 

ويحاول أمير توفيق خلال جلسته مع النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، للتوصل إلى اتفاق بشأن فسخ التعاقد بينهما بالتراضي.

 

وكان الأهلي فشل في التوصل لاتفاق مع أجايي بفسخ التعاقد، بعدما رفض اللاعب الحصول على مبلغ 400 ألف دولار والرحيل، وتمسك بالحصول على قيمة عقده بالكامل.

 

ووضع المارد الأحمر اللاعب على قائمة الانتظار حتى تحديد مصيره، بعدما وضع في حسابه الشخصي مبلغ 220 ألف دولار، ربع عقده في الموسم الجديد.

 

وتأتي رغبة القلعة الحمراء في فسخ التعاقد مع اللاعب، بعد قرار بيتسو موسيماني المدير الفني، والتعاقد مع الثنائي الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزيمبيقي لويس ميكسوني، بالصيف الجاري.

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