مواعيد انتهاء عقود لاعبى الأهلي وموقف معلول

شغل ملف التجديد للاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي، اهتمام الجماهير العاشقة للكيان، خاصة مع وجود بعض الأعمدة الرئيسية للفريق التي لم تحدد موقفهامن التجديد أو الرحيل.





وواصل أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي استكمال ملف التجديد للاعبين، حيث تم الإعلان عن تمديد عقد صلاح محسن مهاجم الفريق إلى 30 يونيو 2026.





وأعلن الأهلي في وقت سابق تمديد عقد لاعب خط وسط فاعه النجم عمرو السولية أحد الأعمدة الرئيسية للفريق حتى يونيو 2024، حيث كان ارتباط اللاعب بالفريق سينتهي في 2022.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية مواعيد انتهاء عقود لاعبي الأهلي في السطور التالية:





ينتهي عقد وليد سليمان وعلي معلول وأحمد ياسر ريان في 2022.





- انتهاء عقد حسين الشحات، ياسر إبراهيم، محمد محمود، حمد هاني، أحمد عبدالقادر، عمار حمدي، محمود وحيد وربيعة في 2023.





- ينتهي عقد السولية، مجدي أفشة، محمد شريف، بانون، أيمن أشرف ومحمود كهربا في 2024.





- يستمر الشناوي وميكيسوني وأكرم توفيق، طاهر، علي لطفي، نيدفيد، وبيرسي تاو حتى 2021.





- وينتهي عقد صلاح محسن، أليو ديانج، حمدي فتحي، حسام حسن الوافد الجديد وكريم فؤا في 2021.









ويواصل أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، جهوده من أجل التوصل إلى اتفاق مع اللاعب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق من أجل تمديد تعاقده.











