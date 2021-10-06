Advertisements

مواعيد انتهاء عقود لاعبى الأهلي وموقف معلول

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
ممدوح راشد
شغل ملف التجديد للاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي، اهتمام الجماهير العاشقة للكيان، خاصة مع وجود بعض الأعمدة الرئيسية للفريق التي لم تحدد موقفهامن التجديد أو الرحيل.

وواصل أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي استكمال ملف التجديد للاعبين، حيث تم الإعلان عن تمديد عقد صلاح محسن مهاجم الفريق إلى 30 يونيو 2026.

وأعلن الأهلي في وقت سابق تمديد عقد لاعب خط وسط فاعه النجم عمرو السولية أحد الأعمدة الرئيسية للفريق حتى يونيو 2024، حيث كان ارتباط اللاعب بالفريق سينتهي في 2022.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية مواعيد انتهاء عقود لاعبي الأهلي في السطور التالية:

ينتهي عقد وليد سليمان وعلي معلول وأحمد ياسر ريان في 2022.

- انتهاء عقد حسين الشحات، ياسر إبراهيم، محمد محمود، حمد هاني، أحمد عبدالقادر، عمار حمدي، محمود وحيد وربيعة في 2023.

- ينتهي عقد السولية، مجدي أفشة، محمد شريف، بانون، أيمن أشرف ومحمود كهربا في 2024.

- يستمر الشناوي وميكيسوني وأكرم توفيق، طاهر، علي لطفي، نيدفيد، وبيرسي تاو حتى 2021.

- وينتهي عقد صلاح محسن، أليو ديانج، حمدي فتحي، حسام حسن الوافد الجديد وكريم فؤا في 2021.


ويواصل أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، جهوده من أجل التوصل إلى اتفاق مع اللاعب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق من أجل تمديد تعاقده.



الكلمات المفتاحية

عمرو السولية علي معلول عقود لاعبي الأهلي التجديد للاعبي الاهلي الأهلي

أخبار تهمك

لافتة رائعة من نجم مانشستر سيتي

منذ نصف ساعة

عرض أسهم من مانشستر يونايتد للبيع

منذ ساعة و نصف

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير ميلان تفتح النار على دوناروما في قمة إسبانيا وإيطاليا

منذ ساعة

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ يوم

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ساحر الكالتشيو مطلوب في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مهم من "الصحة العالمية" بشأن متحور دلتا

منذ حوالي 6 ساعات

تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)

منذ 42 دقيقة

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يقترب من تجديد عقدي هذا الثنائي

الأهلي يقترب من التجديد لنجومه الثلاثة

الخطيب يتدخل لحسم ملف تجديد ثلاثي الأهلي

الأهلي يتحرك لتمديد عقود ثلاثي الفريق

الأهلي يتحرك لتمديد عقود نجوم الفريق

الفيراري الذهبي.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

10:00 م

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

عرض أسهم من مانشستر يونايتد للبيع

09:01 م

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements