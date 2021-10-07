بالصور.. طوني عيسى يستعد لإستقبال مولودته الأولى

نشر الفنان طوني عيسى صورة له برفقة زوجته ليعبر بذلك عن فرحته بإستقباله لمولودته الأولى، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق "عيسى" على الصورة قائلًا:"السجود فقط للخالق والخلق ونحن ننتظر أجمل مخلوقة شكرًا ربي على نعمتك الكبيرة ".





والجدير بالذكر أن آخر أعمال طوني عيسى مسلسل "صالون زهرة "مؤلف من 15 حلقة، وهو من كتابة ندين جابر، ومن إخراج جو بو عيد. ويقوم بأدوار البطولة إلى جانب نجيم والنهار مجموعة من النجوم أبرزهم طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال، لين غرّة وغيرهم.