Advertisements

تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
شهد المهندس حازم الأشموني، سكرتير عام محافظة البحيرة، يرافقه العميد أركان حرب أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة، تشييع جنازة البطل الشهيد محمود صبرى عبد الحميد عطية، جندي بحرس الحدود المنطقة الغربية إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية المائة التابعة لكوم دفشو مركز كفر الدوار.

واحتشد الأهالى ولفيف من ضباط وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، لتشييع جثمان الشهيد.

وقدم السكرتير العام واجب العزاء لأسرة الشهيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين، وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل استقرار الوطن وعدم النيل منه، فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة.

ونقل السكرتير العام خالص تعازي اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لأسرة الشهيد الذى وجه بدراسة إطلاق إسم الشهيد على أحد معالم مسقط رأسه تخليدًا لذكراه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)

الكلمات المفتاحية

شهداء مصر الشهيد محمود عطية اخبار مصر اخبار البحيرة

أخبار تهمك

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 4 ساعات

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير ميلان تفتح النار على دوناروما في قمة إسبانيا وإيطاليا

منذ ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ يوم

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ساحر الكالتشيو مطلوب في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تصريح مهم من "الصحة العالمية" بشأن متحور دلتا

منذ حوالي 6 ساعات

تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)

منذ 43 دقيقة

لافتة رائعة من نجم مانشستر سيتي

منذ نصف ساعة

عرض أسهم من مانشستر يونايتد للبيع

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

سكرتير البحيرة يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد بئر العبد (صور)

أهالي كوم حمادة ينتظرون وصول جثمان شهيد بئر العبد الثاني (صور)

محافظ البحيرة يشهد جنازة شهيد بئر العبد الثاني بكوم حمادة (صور)

إطلاق اسم شهيدى حادث بئر العبد على رموز مسقط رأسيهما بالبحيرة

اطلاق اسم شهداء البحيرة في بئر العبد على مدرجين بجامعة دمنهور (صور)

محافظ البحيرة ومدير الأمن يتقدمان الجنازة العسكرية لشهيد سيناء (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

10:00 م

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

عرض أسهم من مانشستر يونايتد للبيع

09:01 م

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements