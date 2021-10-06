تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)

شهد المهندس حازم الأشموني، سكرتير عام محافظة البحيرة، يرافقه العميد أركان حرب أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة، تشييع جنازة البطل الشهيد محمود صبرى عبد الحميد عطية، جندي بحرس الحدود المنطقة الغربية إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية المائة التابعة لكوم دفشو مركز كفر الدوار.



واحتشد الأهالى ولفيف من ضباط وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، لتشييع جثمان الشهيد.



وقدم السكرتير العام واجب العزاء لأسرة الشهيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين، وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل استقرار الوطن وعدم النيل منه، فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة.



ونقل السكرتير العام خالص تعازي اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لأسرة الشهيد الذى وجه بدراسة إطلاق إسم الشهيد على أحد معالم مسقط رأسه تخليدًا لذكراه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.