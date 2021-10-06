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الحمام يواجه الأوليمبي بشعار لابديل عن الفوز

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


يدخل الحمام المطروحي مباراة الغد أمام الأوليمبي في الثانية والنصف عصرا في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني بشعار لابديل عن الفوز.

وفي إطار حرص الإدارة علي توفير جو من التركيز للفريق قرر مجلس الإدارة دخول الفريق في معسكر بأحد الفنادق القريبة من مدينة الحمام علي عكس المعتاد بوجود اللاعبين في مسكنهم بالنادي.

وإصطحب عطية صابر 20 لاعب لمعسكر الفريق وهم: إسلام الحريري، ومحمد كامل، ومحمد معوض، ومحمد جدو، ومحمد الجزار، وأحمد عطالله، وأحمد سالم، وعبد الرحمن عموري، وإبراهيم فرنسا، ومؤمن فكري، وأحمد عظيمه، ومحمد ديابي، وعمر حته، وهشام أحمد، وعبد الله شيكا، وأحمد خيره، وعمار شحاته، ومحمد بركات، وبرنس، وعبدالرحمن كاستلو.

يذكر أن الحمام يملك نقطة واحدة بعد تعادله في أولي المباريات أمام صيد المحلة بهدف لكل منهما، بينما يمتلك الأوليمبي 3 نقاط في رصيده بعد فوزه علي بلديه المحلة في الجولة الأولي بهدف.

وكانت مباريات الموسم الماضي قد شهدت تفوق الفريق السكندري، حيث نجح في الفوز في مباراة الدور الأول بمطروح بثلاثية نظيفه، وعاود الإنتصار في الدور الثاني بملعبه بهدفين مقابل هدف.

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