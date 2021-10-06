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إبراهيم عيسى يطالب باحتفالات في الميادين لإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:53 م
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
داليا الحسين
طالب الإعلامي إبراهيم عيسى، بتنظيم احتفالات وطنية في الميادين والمدارس والجامعات لإحياء ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى عمل مسرح "غرفة عمليات 6 أكتوبر" وتمثيل أدوار أبطال أكتوبر، من خلال رسم شخصياتهم بالمكياج والملابس من قبل طلاب الجامعات والمدارس.

وقال خلال تقديمه ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، إن الجهة التي يمكن أن تنفذ تلك الاحتفالات الوطنية الهيئة العامة للكتاب وبتمويل من صندوق تحيا مصر، مضيفًا أنه يملك للصندوق أخذ حقوق كتب حرب أكتوبر ويصدر منها طبعة شعبية وتنزل تحت عنوان "مكتبة أكتوبر".

وأكد أهمية وضرورة معرفة المواطنين لكل ما كُتب عن حرب أكتوبر، قائلا: لا يوجد فعل أو حدث أقدم عليه المصريون منذ أيام محمد علي حتى الآن وليلتزم بقواعد العلم والتخطيط والتنظيم والاتقان إلا حرب اكتوبر.. والعمل الوحيد والفريد الذي عملا عليه المصريين بشكل علمي.

الكلمات المفتاحية

ذكرى انتصار حرب أكتوبر تحيا مصر احتفالات إبراهيم عيسى

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