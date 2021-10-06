"السيسي" يوجه التحية للقوات المسلحة: أعادت للأمة ثقتها بنفسها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية إعزاز وتقدير إلى القوات المسلحة في الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر 1973.



وقال الرئيس السيسي في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع "الفيس بوك" اليوم الأربعاء: "في الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها".



وأضاف: "وأثبتت في ذلك النصر، قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة في الإعداد والتخطيط، وبسالة في الأداء تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه".



وتابع: "تحية لشهدائنا الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم، ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجال. حفظ الله ومصر وشعبها وجيشها وأرضها من كل سوء وشر".

