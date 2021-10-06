Advertisements

"السيسي" يوجه التحية للقوات المسلحة: أعادت للأمة ثقتها بنفسها

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:53 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية إعزاز وتقدير إلى القوات المسلحة في الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر 1973.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع "الفيس بوك" اليوم الأربعاء: "في الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها".

وأضاف: "وأثبتت في ذلك النصر، قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة في الإعداد والتخطيط، وبسالة في الأداء تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه".

وتابع: "تحية لشهدائنا الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم، ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجال. حفظ الله ومصر وشعبها وجيشها وأرضها من كل سوء وشر".

الكلمات المفتاحية

القوات المسحة السيسي يحيي القوات المسلحة الرئيس السيسي الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

أخبار تهمك

تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)

منذ 42 دقيقة

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مهم من "الصحة العالمية" بشأن متحور دلتا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ ساعتين و 28 دقيقة

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عرض أسهم من مانشستر يونايتد للبيع

منذ ساعة و نصف

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

ساحر الكالتشيو مطلوب في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

لافتة رائعة من نجم مانشستر سيتي

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

جماهير ميلان تفتح النار على دوناروما في قمة إسبانيا وإيطاليا

منذ ساعة

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ يوم

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

نهال عنبر تهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات اكتوبر

السيسي يوجه تحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة

الغباري: العالم يرى نصر أكتوبر إعجازا (فيديو)

أحد أبطال حرب أكتوبر: خطة الخداع الاستراتيجي تدرس في العالم (فيديو)

كمال عامر: الفريق محمد فوزي قاد معركة الاستنزاف والعدو تكبد خسائر فادحة

سمير فرج عن نصر أكتوبر: "الحرب تعلم حرب.. ونقدر نتعامل مع أي وضع"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

10:00 م

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

عرض أسهم من مانشستر يونايتد للبيع

09:01 م

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements