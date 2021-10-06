لميس الحديدي عن ذكرى أكتوبر: جنود مصر عبروا بأرواحهم قبل أجسادهم

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن ظهروها الاستثنائي في حلقة اليوم، جاء تزامنًا مع ذكرى 6 أكتوبر العطرة، مؤكدة أنه بالرغم من مرور 48 عامًا على هذه الذكرى، إلا أنها خالدة ويجب تذكير الأجيال الحالية بهذا النصر، معقبة: "الكثير من الأجيال لا يعرفون عن تلك المعركة الخالدة، ووجب علينا أن نذكر من لا يعرف من تلك الأجيال".



ووجهت "الحديدي" خلال برنامجها "كلمة أخيرة " المذاع على فضائية " ON"، مساء الأربعاء، للأباء والامهات والمدرسين، قائلة: "ذكرى مهمة نحتفل بها سويًا مع قواتنا المسلحة والشعب المصري، أتمنى أن تعلموا أولادكم ذكرى معركة "النصر"، وأتمنى أن كل الافلام التي وثقت هذه المعركة أن تكون معروضة على كافة الشاشات وكذا الدراما بإعتبارها سلاح مهم للتذكرة".



وأضافت: "في هذه الذكرى كيف قامت قواتنا الباسلة بأقل الامكانات، لكن بأروع جنود وأمهر القيادات أن يعيدوا لهذا الوطن الفخر والفخار، وأن يعبروا بأرواحهم قبل أجسادهم يقاتلون ويشهدون لرفع علم مصر على أرض سيناء العزيز التي اغتصبها العدو في عام 1967".

