Advertisements

لميس الحديدي عن ذكرى أكتوبر: جنود مصر عبروا بأرواحهم قبل أجسادهم

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:56 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
كساب أحمد
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن ظهروها الاستثنائي في حلقة اليوم، جاء تزامنًا مع ذكرى 6 أكتوبر العطرة، مؤكدة أنه بالرغم من مرور 48 عامًا على هذه الذكرى، إلا أنها خالدة ويجب تذكير الأجيال الحالية بهذا النصر، معقبة: "الكثير من الأجيال لا يعرفون عن تلك المعركة الخالدة، ووجب علينا أن نذكر من لا يعرف من تلك الأجيال".

ووجهت "الحديدي" خلال برنامجها "كلمة أخيرة " المذاع على فضائية " ON"، مساء الأربعاء، للأباء والامهات والمدرسين، قائلة: "ذكرى مهمة نحتفل بها سويًا مع قواتنا المسلحة والشعب المصري، أتمنى أن تعلموا أولادكم ذكرى معركة "النصر"، وأتمنى أن كل الافلام التي وثقت هذه المعركة أن تكون معروضة على كافة الشاشات وكذا الدراما بإعتبارها سلاح مهم للتذكرة".

وأضافت: "في هذه الذكرى كيف قامت قواتنا الباسلة بأقل الامكانات، لكن بأروع جنود وأمهر القيادات أن يعيدوا لهذا الوطن الفخر والفخار، وأن يعبروا بأرواحهم قبل أجسادهم يقاتلون ويشهدون لرفع علم مصر على أرض سيناء العزيز التي اغتصبها العدو في عام 1967".

الكلمات المفتاحية

لميس الحديدي عبور القوات المسلحة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

أخبار تهمك

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)

منذ 43 دقيقة

جماهير ميلان تفتح النار على دوناروما في قمة إسبانيا وإيطاليا

منذ ساعة

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

منذ 33 دقيقة

لافتة رائعة من نجم مانشستر سيتي

منذ نصف ساعة

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عرض أسهم من مانشستر يونايتد للبيع

منذ ساعة و نصف

ساحر الكالتشيو مطلوب في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مهم من "الصحة العالمية" بشأن متحور دلتا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

في الذكرى الـ45.. تعرف على مهنئين "السيسي" بنصر أكتوبر

رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية: قواتنا المسلحة لازالت تحقق الانتصارات

فنانون شاركوا في نصر أكتوبر.. قصص نجوم الفن مع معركة استرداد الكرامة

صقر وتوفيق يشهدان الندوة التثقيفية الثامنة للقوات المسلحة بمدارس السويس (صور)

صقر وتوفيق يشهدان الندوة التثقيفية الثامنة للقوات المسلحة بمدارس السويس (صور)

محافظ القليوبية: جيش مصر رفع رأس الوطن عاليا (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

10:00 م

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

عرض أسهم من مانشستر يونايتد للبيع

09:01 م

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements