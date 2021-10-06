إبراهيم عيسى عن انتصار أكتوبر: إنجاز ومعجزة عميقة في عظمتها

وصف الإعلامي إبراهيم عيسى، حرب وانتصار أكتوبر بأنه ليس مناسبة، بل إنجاز ومعجزة حقيقية عميقة في عظمتها وضخمة في إنجازها، قائلا: "إنها العمل المشرق في تاريخنا الحديث كله.. وليس هناك يوم في حياة المصريين أعظم وأشرف وأنبل وأمجد من يوم 6 أكتوبر 1973".



وأضاف خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن 6 أكتوبر ليس مناسبة ولكنه موضوع تاريخ وفخر عظيم مشكلته أن السياسة طغت وغطت على حرب أكتوبر 1973، لافتًا إلى أنه يوم مجيد ولا يمكن الاختلاف على أنه احتفال وطني، متابعًا: لا يمكن أن أعتبر ثورة 23 يوليو أو 25 يناير أو 30 يونيو أيام مجيدة لمصر.



وتابع: أن الأيام الوطنية المجيدة لمصر ثلاثة فقط ولا يوجد أي نوع من الاختلاف عليها، وهما: 18 يونيو 1956 يوم جلاء الإنجليز عن مصر بعد 76 سنة من الاحتلال، ويوم 6 أكتوبر 1973، ويوم 25 إبريل 1982 جلاء الإسرائيليين عن سيناء.

