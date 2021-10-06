من مهرجان جرش إلى مهرجان الأردن للإعلام العربي.. زين عوض تواصل حصد النجاحات





بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة الأردنية زين عوض في مهرجان جرش للثقافة والفنون، تألقت خلال حفل ختام "مهرجان الأردن للإعلام العربي" الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان وحظي بتواجد عدد كبير من الإعلاميين والفنانين العرب.



واختارت زين لإطلالتها فستاناً أحمر اللون مزجت به الأزياء المعاصرة والتراثية واعتلته كوفية فلسطينية تماشياً مع عنوان المهرجان الذي حمل اسم "دورة القدس".



وقدمت فقرة غنائية مميزة تغنت من خلالها بفلسطين والقدس ولاقت تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور الحاضر من مختلف اقطار الوطن العربي.



وحمل حفل الختام تكريماً خاصاً للنجمة الأردنية زين عوض وقام المشرف العام على الإعلام الرسمي في فلسطين الوزير أحمد عساف بتسليمها درع المهرجان تقديراً من الوسط الإعلامي العربي على ما تقدمه من فن راقٍ يسهم في نشر الثقافة وتقارب الشعوب والحضارات.



وعبرت زين عن سعادتها الكبيرة بدعوتها للمشاركة في مهرجان الأردن للإعلام والذي حضرت افتتاحه كذلك وتكريمها من خلاله، مؤكدة أنها تعتبر هذا التكريم تقديراً لما قدمته خلال العامين الأخرين وهو الأمر الذي أسعدها بشكل كبير خاصة انه جاء خلال فعالية تحمل إسماً غالياً على قلوب جميع العرب وهو "القدس"، وان هذه المناسبة والتقدير يمنحها الحافز الكبير لتقديم ما هو أفضل وأجمل وما يليق بأذن المستمع العربي بشكل عام.



يذكر أن النجمة الأردنية ستتواجد "ضيفة شرف" على فعاليات "مهرجان الجونة السينمائي الدولي" الذي سينطلق في مصر الفترة المقبلة.