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لافتة رائعة من نجم مانشستر سيتي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 10:01 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
وكالات
يعتزم النجم الألماني إيلكاي جوندوجان لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، دفع ثمن 5000 شجرة جديدة يتم زراعتها في أعقاب الكوارث الطبيعية الضخمة في ألمانيا وتركيا.

كان اللاعب الألماني الدولي قد تعهد أيضا بجمع المزيد من الأموال لدعم المناطق التي دمرتها فيضانات وحرائق.

كانت أجزاء واسعة من ألمانيا وبلجيكا قد تعرضلت لفيضانات كارثية في يوليو الماضي بعد فترة من هطول الأمطار بغزارة، فيما كانت تركيا، التي ينحدر منها والدا جوندوجان، واحدة من عدد من البلدان التي شهدت حرائق غابات مميتة وسط درجات حرارة الصيف المرتفعة.

من المعتقد على نطاق واسع أن تغير المناخ لعب دورا كبيرا في تلك الكوارث، ويرغب جوندوجان في زيادة الوعي بقضية المناخ ودعم جهود الإغاثة.

بالإضافة إلى التبرع بثمن بالأشجار، سيقوم جوندوجان أيضا بعمل ذلك من خلال طرح بعض جوائز مشجعي كرة القدم بالمزاد، بما في ذلك تذاكر المباريات وقمصان وأحذية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات لجوندوجان، قال فيها "لقد كنت قلقا للغاية بشأن هاتين المأساتين".

وأضاف لاعب سيتي "بالنسبة لشخص مثلي، لديه عائلة وأصدقاء في كلا البلدين، كان من الصعب تصديق ذلك. لا يمكن إنكار أن تغير المناخ لعب دورا معينا في هذا".

وشدد جوندوجان "من المهم بشكل خاص أن نكون مثالا يحتذى به الآن، وألا تصبح مثل هذه الأحداث التي جرت في صيف 2021 حدثا يوميا لأطفالنا".

وأوضح اللاعب الألماني "حتى في المدرسة الابتدائية، نتعلم مدى أهمية الأشجار للبشرية ولمناخنا، أود أن ألعب دورا صغيرا في تلك الحملة لجذب المزيد من الانتباه لهذه المشكلة، وكذلك للمساهمة بدعم مالي أيضا".

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