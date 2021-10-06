Advertisements

العراق والإمارات يوقعان عقدا لبناء 5 محطات كهروشمسية لتوليد الطاقة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
وكالات

وقع العراق والإمارات، اليوم الأربعاء، عقدا لبناء 5 محطات كهروشمسية لتوليد الطاقة، وذلك ضمن المرحلة الأولى التي ستشتمل على إنتاج وتوليد ألف ميغاواط من أصل سعة تبلغ ألفي ميغاواط.

 

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنه "تم توقيع عقد تشييد خمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالاستفادة من الطاقة الشمسية، بين وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار عن الجانب العراقي، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل عن الجانب الإماراتي، وذلك ضمن المرحلة الأولى التي ستشتمل على إنتاج وتوليد ألف ميغاواط من أصل سعة كلية تبلغ ألفي ميغاواط".

 

وأضاف البيان: "هذه الخطوة كأولى المراحل العملية التي اتخذتها الحكومة؛ للاعتماد على الطاقات البديلة، والنظيفة، والمتجددة، في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتلبية احتياج العراق من الطاقة".

الكلمات المفتاحية

العراق الامارات

أخبار تهمك

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

منذ 33 دقيقة

تشييع جثمان الشهيد محمود عطية بمسقط رأسه في البحيرة (صور)

منذ ساعة الا ربع

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مهم من "الصحة العالمية" بشأن متحور دلتا

منذ حوالي 6 ساعات

جماهير ميلان تفتح النار على دوناروما في قمة إسبانيا وإيطاليا

منذ ساعة

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عرض أسهم من مانشستر يونايتد للبيع

منذ ساعة و نصف

لافتة رائعة من نجم مانشستر سيتي

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ساحر الكالتشيو مطلوب في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

بالامكان مضاعفة انتاج الكهرباء في تونس ب5 مرات اذا تم اعتماد الطاقة الفوطوضوية

وزير الكهرباء يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول الطاقة الجديدة والمتجددة

وزير الطاقة الإيرانى: نتعهد باستمرار إمداد الكهرباء والغاز إلى العراق الصيف المقبل

السعودية: نصف مليار دولار تكلفة أول مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح

عاملون في مشروع "بنبان": أكبر مشروع في العالم لتوليد الطاقة الشمسية

أمل إسماعيل تشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2019

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

10:00 م

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

عرض أسهم من مانشستر يونايتد للبيع

09:01 م

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements