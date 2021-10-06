افتتاح ملتقى الجهات المانحة الأول بالمراكز الجامعية للتطوير المهني



واستعرض الدكتور أحمد رمضان مدير المركز انجازات وارقام المركز في العام الماضي وخطة الأنشطة للعام الحالي.



وأشادت الدكتورة سماح حافظ بأنشطة المركز الجامعي للتطوير المهني وكذلك ا.د منى الدكروري وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث بأهمية الملتقى للخريجين الجدد.



ودعا السيد الأستاذ الدكتور طارق غلوش خريجي الكلية للاستفادة بخدمات للكلية جميعا المقدمة للخريجين وأن الكلية تسعى دوما للتواجد مع جميع طلابها وخريجيها.

جدير بالذكر أن اليوم الأول يشمل حضور الدكتورة سحر الدكروري ممثل DAAD بجامعة المنصورة، والمهندس كريم حمدي منسق الإيراسموس بمصر و حضور كل من المهندس آسر هاني منسق فولبرايت مصر عبر منصة زوم وكذلك نيفين شرف منسق Erasmus مصر.

افتتح المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة بجامعة المنصورة الملتقى الأول للجهات المانحةتحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وحضور الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة والدكتورة مني الدكروري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سماح حافظ وكيل الكليه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.ألقى الدكتور هشام يسن نائب مدير المركز كلمته الافتتاحية إعلانا باحتفالية المركز بالعام الثالث.. قررنا التوجه لآفاق جديدة لخدمة الطلاب والخريجين.