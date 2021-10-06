انتصار السيسي: نصر أكتوبر ملحمة خلّدها التاريخ بأحرف من نور

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أتقدم بالتهنئة للشعب المصري وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد".





وأضافت، في منشور على حسابها بـ"فيس بوك": "ذلك النصر الذي كان بمثابة ملحمة خلّدها التاريخ بأحرف من نور، جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم، وكانت المثَل الأعظم في الإرادة والعزيمة وتحدي الواقع المرير والعبور إلى المستقبل".



