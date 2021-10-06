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انتصار السيسي: نصر أكتوبر ملحمة خلّدها التاريخ بأحرف من نور
الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 10:22 م
قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أتقدم بالتهنئة للشعب المصري وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد".
وأضافت، في منشور على حسابها بـ"فيس بوك": "ذلك النصر الذي كان بمثابة ملحمة خلّدها التاريخ بأحرف من نور، جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم، وكانت المثَل الأعظم في الإرادة والعزيمة وتحدي الواقع المرير والعبور إلى المستقبل".
وتابعت قرينة الرئيس: "سلامًا إلى أرواح الشهداء الأبرار، الذين ضحوا بحياتهم وبدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد الأرض والحفاظ على العرض".