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نور عمرو دياب تتصدر تريند جوجل

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 12:20 ص
نور عمرو دياب
نور عمرو دياب
رنا حسين

تصدرت نور عمرو دياب ابنة الفنان "عمرو دياب" تريند جوجل بعد أحدث تصريحاتها في إحدى فيديوهاتها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

صرحت "نور عمرو دياب" أنها مستقلة مادياً واجتماعياً عن والدها ووالدتها "شيرين رضا" وأنها تعمل في مجال الموضة و تنفق على نفسها وتعيش في لندن وحدها وأكدت أنها شخصية عصامية وتحرص على الإنفاق على نفسها.


كما صرحت أن آخر مرة التقت بوالدها كانت قبل جائحة كورونا وأكدت على حبها الكبير لأبيها وأمها شيرين رضا، كما ذكرت أن انتقالها إلى القاهرة أمر صعب في الوقت الحالي.



يذكر أن الشابة كانت احتفلت بخطبتها مؤخراً، ونشرت صورة لها مع خطيبها أثناء تقديمه خاتم الخطوبة، وظهرت في الصور وهي متفاجئة أثناء جلوس خطيبها على ركبته لتقديم خاتم الخطوبة لها.

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