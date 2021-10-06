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رئيس جهاز تعمير سيناء: منح منزل و5 أفدنة لكل مواطن (فيديو)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 10:53 م
رئيس جهاز تعمير سيناء
رئيس جهاز تعمير سيناء
كساب أحمد
قال المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، إنه متواجد في سيناء منذ 37 عامًا، واندمج في المجتمع السيناوي بشكل كبير، فنجله وأشقاؤه يعملون في سيناء خلال الفترة الحالية.

وتابع "حامد"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن التنمية زادت بمعدلات مرتفعة للغاية في سيناء خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية سيناء يعمل في الكثير من المشاريع القوية مثل مشروع إنشاء تجمعات تنموية، فكل مواطن سيتملك منزل و5 أفدنة لاستزراعهم، والمرحلة الأولى انتهت من هذا المشروع، وجاري الانتهاء من المرحلة الثانية، وسيتم توزيع المنازل في قرى مكتملة الخدمات.

ولفت إلى أن الجهاز أنشأ أكثر من 26 مزرعة نموذجية للتجمعات الأكثر احتياجًا، وتم الاعتماد في هذه المزارع على الآبار الغير صالحة للشرب، ومساحة المزرعة من 25 لـ70 فدانًا، وتتم زراعة النخل البارحي بالإضافة للزيوت والصوب الزراعية المختلفة، وتريبة الأسماك بالإضافة إلى تربية الأغنام.

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