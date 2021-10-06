Advertisements

"النقد العربي" يقدم قرضا جديدا للأردن بقيمة 63 مليون دولار

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر

قدم صندوق النقد العربي قرضا تعويضيا جديدا للمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 63 مليون دولار بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للمملكة و يلبي احتياجاتها الطارئة.

وقع القرض عن المملكة الأردنية الهاشمية معالي الدكتور محمد محمود العسعس وزير المالية وعن صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة .

وقال الصندوق في هذا الصدد إنه يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد الأردني و التحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية على توفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة عبر استكمال الإجراءات لتقديم قرض آخر للأردن لدعم الجهود الحكومية الرامية لتعزيز البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

و يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة.

أخبار تهمك

رغم أزمة القيد.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ ساعة و نصف

جماهير ميلان تفتح النار على دوناروما في قمة إسبانيا وإيطاليا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ 38 دقيقة

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

منذ ساعتين

عرض أسهم من مانشستر يونايتد للبيع

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ يوم

تصريح مهم من "الصحة العالمية" بشأن متحور دلتا

منذ حوالي 7 ساعات

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الزمالك يكشف مصير الصفقات الجديدة بعد أزمة القيد

منذ ساعة

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم أياكس

منذ ساعة

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:23 م

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

08:03 م

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

10:00 م

خاص.. الزمالك يكشف مصير الصفقات الجديدة بعد أزمة القيد

10:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements