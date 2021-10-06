خاص.. الزمالك يكشف مصير الصفقات الجديدة بعد أزمة القيد

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن موقف االلجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء من اللاعبين الجدد في ظل إيقاف القيد لفترتين.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي " : سيتم إعارة الثلاثي محمود شبانة وعمر كمال عبدالواحد وحمدي النقاز في حالة إستمرار غلق باب القيد، وفي حالة إلغاء العقوبة سيتم استمرارهم بشكل طبيعي.

وأضاف المصدر ذاته، بأن عمر كمال تلقى عرضين من البنك الأهلي وفيوتشر، وشبانة تلقى عرضين البنك الأهلي والاسماعيلي والنقاز تلقى عرضاً من بيراميدز.

وتابع نفس المصدر بأن الناشئ حسام اشرف تلقى عرضاً من نادي سموحة، وان جميع العروض سيتم حسمها خلال الساعات القليلة المقبلة بناءً على قرار استمرار عقوبة منع القيد او إلغائها.